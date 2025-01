Técnico Alison Henry comemora classificação do Ceará à próxima fase da Copinha

Com o triunfo por 3 a 0 diante do Trindade/GO, na última quarta-feira (8), 2ª rodada da Taça São Paulo de Futebol Júnior, o Ceará garantiu a classificação antecipada à 2ª fase da maior competição de base do país. Após o confronto, o técnico Alison Henry destacou a dedicação do elenco na conquista do resultado e comentou da adversidade encontrada no início da partida, com a forte chuva na capital paulista.

“Primeiro, a gente esperava que não chovesse. O campo estava muito bom para o jogo e após a primeira partida houve uma forte chuva e deixou o campo alagado. Para um time que propõe o jogo e sabe ter situações do controle de bola, isso complica um pouco. Fomos para um jogo mais direto. A gente conseguiu superar bem e entregar muito na dedicação e estratégia para conseguir o resultado. Nosso grupo está de parabéns por mais uma vitória e classificação antecipada à próxima fase”, disse.

Legenda: O Ceará avançou para a 2ª Fase da Copinha ao vencer seu segundo jogo Foto: Gabriel Silva/Ceará SC

O próximo compromisso do Alvinegro na Copinha acontece no sábado (11), às 11 horas, diante do Juventus/SP, novamente no Estádio da Rua Javari. A partida concluirá as disputas da primeira fase da maior competição de base do país e vale a liderança do Grupo 31.

Na classificação, o Vozão tem seis pontos e ocupa a vice-liderança, com a mesma pontuação do Juventus, mas com menor saldo de gols (6 a 4). Assim, para ser lider, o Vozão terá que vencer o jogo.