Fortaleza decide retornar à capital entre dois jogos seguidos em Pernambuco; entenda

O Fortaleza desembarca em Recife (PE) nesta quinta-feira (24) para iniciar sua preparação para a partida contra o Sport, no sábado (26), pela sexta rodada do Brasileirão 2025. O grupo sairá de Bucaramanga (COL), onde empatou pela Libertadores, em voo fretado.

Na sexta-feira (25), os jogadores serão conduzidos pelo técnico argentino Juan Pablo Vojvoda em um treino de apronto, no período da tarde, em Recife (PE). O jogo com o Sport será disputado às 20h do sábado, no estádio Ilha do Retiro.

Três dias depois do jogo contra o Sport, o Fortaleza terá que disputar outra partida em Pernambuco. Na terça-feira (29), enfrenta o Retrô, na Arena Pernambuco, pela Copa do Brasil. O Leão decidiu, porém, retornar a Fortaleza (CE) entre as duas partidas.

Legenda: Gustavo Mancha durante embarque do Fortaleza Foto: Mateus Lotif/FEC

O Diário do Nordeste apurou que o clube entende não ser o ideal permanecer duas semanas fora de casa, pois afetaria o rendimento esportivo. O retorno possibilitaria um breve descanso mental e a oportunidade de treinar dois dias em Fortaleza.

O clube também decidiu dividir a sequência em dois jogos seguidos fora de casa, por vez. Como já havia enfrentado o Atlético Bucaramanga fora de casa, e terá pela frente o Sport fora de casa, a partida contra o Retrô seria a terceira seguida sem retornar ao Ceará.

De acordo com programação divulgada pela assessoria de comunicação do Fortaleza, a delegação do Tricolor do Pici retornará para Fortaleza logo após a partida contra o Sport, em um voo fretado. O novo embarque para Recife ainda não foi detalhado.