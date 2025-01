Fortaleza oficializa empréstimo de Bernardo Schappo ao Vila Nova-GO

O Fortaleza anunciou nesta oficialmente, nesta quinta-feira (9), o empréstimo de Bernardo Schappo. O zagueiro vai defender o Vila Nova-GO na temporada de 2025. Ele estava no Botafogo-SP, onde disputou 47 jogos e fez dois gols. O jogador atuou na Série B, na Copa do Brasil e no Campeonato Paulista.

O defensor de 25 anos tem contrato com o Tricolor até o fim de 2026. Ele chegou ao Pici em 2023 e sequer chegou a disputar uma partida oficial pela equipe cearense. O Leão tem 70% dos direitos econômicos do atleta.

Em nota, o clube desejou sucesso ao jogador no novo desafio.