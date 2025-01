Ceará mantém contato com Everaldo, mas trabalha com outras opções de centroavante

O Ceará mantém contato e interesse na contratação do atacante Everaldo, do Bahia. Em busca de um centroavante para a temporada de 2025, o departamento de futebol gosta do perfil do jogador, mas o Diário do Nordeste apurou que o clube trabalha também com outras opções para o elenco.

Com dificuldade para a composição financeira e também de acordo para a negociação, uma vez que o atleta, inicialmente, demonstrou interesse em seguir no Bahia, o Vovô ainda não descarta a contratação e segue nas tratativas, mas já monitora novas alternativas no mercado da bola.

O "camisa 9" é uma prioridade do time cearense. Internamente, a gestão também compreende que essa posição deve exigir um maior investimento para firmar a contratação.

No atual elenco, as opções de atacante do treinador Léo Condé são: Aylon, Pedro Henrique, Fernandinho, Bruno Tubarão e Galeano. Com as saídas de Barceló e Saulo, a comissão técnica deseja um nome com mais perfil de centroavante, com força física, presença de área e finalização.

Números de Everaldo

Com 33 anos, Everaldo atuou em 58 jogos na última temporada pelo Bahia, com 11 gols e seis assistências. O time tricolor o contratou em dezembro de 2022 junto ao Kashima Antlers, do Japão. O vínculo é até 2026.

Revelado pelo Grêmio, acumula passagens por equipes como Figueirense, Atlético-GO, Chapecoense e Querétaro, do México. Em 2024, iniciou como titular, mas perdeu espaço sob o comando do técnico Rogério Ceni na reta final, se tornando uma 12º jogador nas últimas rodadas da Série A.