Atacante Barceló anuncia saída e se despede do Ceará: 'Jamais esquecerei'

O atacante uruguaio Facundo Barceló anunciou saída do Ceará nesta segunda-feira (16). Em suas redes sociais, ele se despediu do clube, lembrando as conquistas na temporada, como título cearense e acesso para a Série A.

"Hoje me despeço do Ceará, mas não sem antes agradecer a todos que fizeram parte deste ano maravilhoso que jamais esquecerei, onde alcançamos o tão esperado retorno à Série A. Foi um verdadeiro prazer e desejo muito sucesso a vocês".

Legenda: Barceló comemora gol do Ceará Foto: FABIANE DE PAULA / SVM

O contrato de Barceló com o Ceará era até o fim da temporada 2024.

Números e gols importantes

Na temporada, Barceló atuou em 39 partidas, marcando 7 gols. Na campanha do acesso para a Série A, foram 25 jogos e 5 gols marcados. Ele começou a Série B como titular, mas deixou o posto após lesão e quando voltou, virou opção de Léo Condé para o decorrer dos jogos.

A passagem dele tem gols importantes, como o da vitória por 3 a 2 contra o Ferroviário na semifinal do Cearense, marcado nos acréscimos em jogo de ida no PV, o das vitórias diante de Coritiba e Chapecoense, no Castelão, pela Série B.