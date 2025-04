Reforço para 2025, Allanzinho é apresentado: "Se for pra morrer dentro de campo pelo Fortaleza, vou morrer"

Novo atacante do Fortaleza, Allanzinho foi apresentado nesta segunda-feira (14). O jogador, que estreou com a camisa tricolor no duelo diante do Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador, que veio do Ferroviário,

"Quero fazer história aqui, ganhar títulos, fazer muitos gols também. Mas, primeiramente, com muita sabedoria e trabalho, tenho fé que vou chegar nos meus objetivos. Estou muito feliz aqui. Às vezes nem acredito que estou aqui ao lado de grandes jogadores como David Luiz, Marinho, Deyverson e outros", afirmou o atleta em coletiva.

"E, com esses caras, eu quero evoluir cada vez mais. E se for para morrer dentro de campo pelo Fortaleza, eu vou morrer porque vou dar a vida como dei ontem. Tenho fé que essa temporada será uma grande temporada pra gente", completa.

O Fortaleza está em sétimo na tabela, com cinco pontos. O Tricolor volta a campo na quarta-feira (16), a partir das 21h30 (de Brasília), no Barradão.