Novos rumos da diretoria do Fortaleza | Jogada do Leão #10

Alex Santiago e Bruno Costa deixaram o Fortaleza e uma movimentação aconteceu na Diretoria do clube, com Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, afirmando uma participação mais ativa do que ele já tem, com a proposta de sanar esse momento de crise. O que esperar dos novos rumos do Fortaleza?

O novo episódio do Jogada do Leão, tem apresentação de Fernanda Alves, conta com as participações de Alexandre Mota e Daniel Farias. O Jogada do Leão é exibido toda sexta-feira, às 20h34, na TV Diário, e nas manhãs de todos os domingos na programação da Verdinha FM 92.5. Além disso, o torcedor pode acompanhar o episódio pelo YouTube do Jogada e no Spotif

Acompanhe o Jogada do Leão #10