Fortaleza x Internacional tem três lances capitais polêmicos da arbitragem; veja lances

O Fortaleza empatou sem gols com o Internacional neste domingo (13), na Arena Castelão, em um confronto repleto de polêmicas de arbitragem pela Série A do Brasileiro de 2025. Em campo, muito equilíbrio e também reclamações dos elencos e das comissões técnicas por parte da condução do juiz Flávio Rodrigues de Souza (SP) e também do árbitro de vídeo (VAR) Diego Pombo Lopez (BA).

O Diário do Nordeste lista então as três principais decisões que renderam queixas das duas equipes e também dos torcedores nas redes sociais.

Expulsão de Vitinho, do Internacional

O atacante do Internacional entrou aos 45 minutos do 1º Tempo na vaga de Carbonero, lesionado. Aos 12 da etapa final, Vitinho derrubou Marinho e recebeu cartão amarelo. Já aos 16, em nova disputa com o atleta do Fortaleza, acertou novamente o jogador, em lance que foi concedido a falta, mas o juiz optou por não aplicar o 2º cartão amarelo, consequentemente evitando uma expulsão.

Pênalti de David Luiz, do Fortaleza

Aos 21 minutos do 2º tempo, após cobrança de escanteio, o zagueiro tricolor tentou afastar a bola e, no momento da finalização, acertou o rosto do defensor uruguaio Rogel, do Internacional, dentro da área. O juiz até ouviu o VAR em uma possível checagem, mas não foi ao monitor e ainda descartou a marcação do pênalti.

“A penalidade, ao meu ver, é claríssima, não marcada pela arbitragem. Talvez tenha o 2º cartão (amarelo) para Vitinho, ficou uma coisa para cada lado”, avaliou o técnico colorado Roger Machado.

Gol de Moisés, do Fortaleza

Nas redes sociais, parte da torcida do Fortaleza questionou a anulação do gol de Moisés, aos 4 minutos do 2º tempo. O atacante marcou em um belo voleio após rebote na área, mas o lance foi invalidado pelo VAR por impedimento na origem do lance, em uma bola recebida por Pikachu. Especialista em arbitragem, o ex-árbitro Dacildo Mourão publicou um vídeo sobre o lance polêmico.