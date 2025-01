Fernandinho cita cobrança em casa e comparação com Erick Pulga: 'quero fazer história no Ceará'

Um dos destaques da Série B de 2024, o atacante Fernandinho, de 27 anos, quer repetir o bom desempenho, agora com a camisa do Ceará, na primeira divisão. Com esposa cearense e torcedora do Vovô, o atleta revela “cobrança” que terá dentro de casa. Ponta pelo lado esquerdo, o atleta chega para a vaga antes ocupada por Erick Pulga.

"Tinha o Pulga, um excelente jogador, um cara que trouxe muitas conquistas e a gente sabe que ninguém substitui ninguém. O Pulga fez o trabalho dele, deu o melhor dele no ano passado, espero fazer o meu em 2025, e espero fazer a história do Fernandinho aqui no Ceará, o meu melhor a cada jogo e a cada treino. Fazer o meu melhor e fazer bem feito", avalia o atacante. Fernandinho atacante do Ceará

Ponta com atuação, preferencialmente, pelo lado esquerdo, Fernandinho foi um dos primeiros anunciados pelo Alvinegro para 2025. O atleta vai disputar vaga que antes era de Erick Pulga. Agora, o novo contratado tem as concorrências, por ora, de Pedro Henrique, Galeano, João Victor e Bruno Tubarão.

"Trabalhando a cada dia e melhorando, porque a Série A é um nível elevado, a gente tem que estar mais atento, buscar mais espaço. Eu espero dar o meu melhor, bons dribles para que eu possa sobressair e essa é minha principal característica", destaca o jogador.

PRESSÃO EM CASA

Um dos fatores que influenciou na vinda do atleta para o time de Porangabuçu foi a esposa cearense, que torce para o Ceará, e que terá a família mais próxima nesta temporada. Inclusive, em meio aos risos, o atacante já imagina a "bronca" na própria casa, em situações que o desempenho não agrade a torcida.

"[Se fizer jogo ruim, eu vou] chegar em casa e ela vai me xingar. Vou ser cobrado no clube, pela torcida e por ela [minha esposa]. Então vai ser complicado, mas eu espero dar o meu melhor, para quando chegar em casa ela poder me abraçar", torce Fernandinho.

INÍCIO DA CARREIRA

Natural de São Luís, no Maranhão, o atacante passou pelas categorias de base do Sampaio Corrêa. No currículo, Fernando acumula jogos pelo Bahia, Internacional, Joinville, Chapecoense, Juarez-MEX, Brusque, Goiás e Mirassol. Pelo clube paulista, o atacante atuou nos dois últimos anos, com sete gols marcados e sete assistências dadas.

"O Sampaio Corrêa foi onde eu surgi e cresci na base. De lá fui para outras equipes e, ano passado, foi um ano maravilhoso para mim, onde eu tive sequência de jogos, pude provar meu futebol e aproveitar as partidas para mostrar meu desempenho. Espero dar continuidade a isso, melhorar a cada dia, para estar sempre evoluindo", ressalta o atacante alvinegro.

RETORNO AO NORDESTE

O Ceará será a terceira oportunidade de Fernandinho em um clube do Nordeste brasileiro. O jogador treina com o restante do grupo desde a última sexta-feira, 3 de janeiro. O Vozão estreia na temporada dia 18, às 16h30, contra o Tirol, no estádio Presidente Vargas.