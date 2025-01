Reforço do Bahia, Erick Pulga se despede do Ceará: 'não é um adeus'

Reforço do Bahia, Erick Pulga se despediu do Ceará e da torcida na noite desta quarta-feira (8). O atacante, destaque na Série B, foi vendido ao Esquadrão por US$ 3 milhões (aproximadamente R$ 18,8 milhões), maior venda da história do Alvinegro. Em publicação nas redes sociais, o jogador se declarou ao time de coração e agradeceu o apoio da torcida.

"Hoje me despeço não apenas como jogador, mas como um torcedor que sempre sonhou em vestir essa camisa. Cresci torcendo, sonhando e acreditando que um dia poderia estar aqui. E, graças a Deus, vivi esse sonho. Cada gol, cada vitória, cada aplauso e até os momentos mais difíceis serão para sempre parte da minha história e do meu coração, poder representá-lo em campo foi uma honra que jamais esquecerei", afirmou.

"Agradeço à torcida, que sempre esteve ao meu lado, vibrando em cada vitória e apoiando em cada dificuldade. Carrego cada momento no coração e levo comigo o orgulho de ter feito parte da historia desse time gigante. Não é um adeus, mas um até logo. Estarei sempre na torcida. Obrigado por tudo Nação Alvinegra, Obrigado Vozão", completou.

O jogador foi destaque do Alvinegro na temporada de 2024, quando a equipe conquistou o Campeonato Cearense e o retorno à Série A do Brasileiro. Ele chegou a se reapresentar com o restando do elenco do time cearense, na manhã da última sexta-feira (3).

Em 2024, Pulga atuou em 51 partidas pelo Ceará. Ao todo, o jogador marcou 22 gols e deu três assistências. Artilheiro da equipe e da Série B, com 13 tentos marcados, o atleta será o reforço do time baiano comandado por Rogério Ceni.