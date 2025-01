Pol Fernández exalta projeto do Fortaleza para 2025 e diz que clube foi uma das primeiras opções

O meio-campista Pol Fernández foi apresentado nesta quarta-feira (8) como o novo reforço do Fortaleza, na Arena Castelão. Durante a entrevista coletiva, ele revelou que o diretor de futebol Alex Santiago foi até a sua casa, na Argentina, para negociar a contratação.

“Em setembro, Alex viajou para a Argentina e ficamos felizes em recebê-lo em casa. A verdade é que a partir dessa conversa senti uma ligação muito boa com o clube, estivemos em contacto durante muitos meses. Como resultado dessa conversa, o Fortaleza foi colocado na mesa como uma das primeiras opções”, revelou Pol na entrevista.

O jogador argentino de 33 anos revelou que tinha propostas de outras equipes, mas que optou por aceitar a oferta do Fortaleza, principalmente diante do projeto que lhe foi apresentado pelos dirigentes do Tricolor do Pici.

"Sou muito grato aos clubes que me ligaram, graças a Deus tive ligações, mas o projeto do Fortaleza me convenceu desde o primeiro momento. Acredito que o perfil do clube se adapta ao meu estilo de jogo e acredito que poderei ter um bom desempenho", disse o argentino.

O jogador preferiu não dar um prazo para a sua estreia com a camisa tricolor. Na sexta-feira (10), ele seguirá viagem com o elenco do Fortaleza com destino aos Estados Unidos, onde o Leão fará uma pré-temporada.

“Antes de tudo quero conhecer meus companheiros, fazer uma boa pré-temporada e depois o professor decidirá quando será a minha vez de entrar em campo. Não venho exigir nada, mas acima de tudo tentar ajudar no dia a dia e chegar aos jogos com muita confiança e muito bem preparado”, completou o camisa 5 do Leão.