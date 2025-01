Pol Fernandéz é apresentado no Fortaleza; confira entrevista coletiva ao vivo

O argentino Pol Fernández está sendo apresentado como novo reforço do Fortaleza nesta quarta-feira (8), na sala de imprensa da Arena Castelão. O meio-campista de 33 anos é o grande nome do elenco tricolor para a temporada de 2025. O jogador decidiu não renovar vínculo com o Boca Júnior para assinar com o Tricolor do Pico. Ele vai atuar no futebol brasileiro pela primeira vez.

Acompanhe ao vivo a entrevista coletiva do jogador: