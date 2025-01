Goleiro Santos não viajará com elenco do Fortaleza para os EUA e ficará treinando no Pici

O goleiro Santos não seguirá viagem com o restante da delegação do Fortaleza para a Flórida, nos Estados Unidos, onde o Tricolor do Pici disputará um torneio amistoso de pré-temporada neste mês de janeiro.

O Diário do Nordeste apurou que o jogador continuará treinando no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici, sede do Fortaleza, enquanto os demais companheiros disputam a Orlando Cup, nos Estados Unidos.

Legenda: Santos com a camisa do Fortaleza Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Contratado no início de 2024, Santos disputou apenas quatro partidas com a camisa do Fortaleza. Ele não tem tido espaço no time de Vojvoda e ficou de fora até mesmo da lista de relacionados em muitas partidas.

Santos tem contrato com o Fortaleza até 31 de dezembro de 2026, mas tem permanência incerta no Tricolor do Pici, principalmente após a contratação do goleiro Brenno.