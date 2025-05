Alianza Lima x São Paulo pela Libertadores: horário, onde assistir, palpites e escalações

O São Paulo entra em campo nesta terça-feira (6), às 19h (horário de Brasília), pela 4ª rodada do Grupo D da Libertadores. O jogo será no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru.

O Tricolor Paulista lidera o Grupo D com 7 pontos e vem de vitória contra o Libertad, fora de casa.Na Série A, o time paulista tem 9 pontos e está na 10ª colocação.

O Alianza tem 4 pontos, na 3ª colocação. A equipe vem de boa vitória diante do Talleres por 3 a 2 em Lima.

No Campeonato Peruano, o time está na 5ª colocação, com 19 pontos, 4 atrás do líder Universitário.



ONDE ASSISTIR

Disney+



PALPITES

inter@



PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Alianza Lima:

Viscarra; Enrique, Zambrano, Garcés e Trauco; Noriega, Lavandeira e Castillo; Ceppelini, Quevedo e Paolo Guerrero. Técnico: Néstor Gorosito.

São Paulo:

Rafael; Cédric, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Alisson, Marcos Antônio e Lucas; Lucas Ferreira (Matheus Alves), André Silva e Ferreirinha. Técnico: Luis Zubeldía.