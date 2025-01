Fortaleza não pensa em propor mudança mesmo com mais estrangeiros que o permitido pela CBF

O número de estrangeiros no elenco do Fortaleza cresceu em 2025. Com os recentes anúncios de Pol Fernández e Dylan Borrero, mesmo com a iminente saída de Imanol Machuca para o Vélez Sarsfield, por empréstimo, o Leão já conta com dez atletas de fora do Brasil no grupo.

A quantidade ainda deve aumentar, já que o Tricolor está próximo de anunciar a contratação do zagueiro argentino Gastón Ávila, que pertence ao Ajax. Com onze jogadores no elenco, o Leão terá que deixar dois de fora em jogos das competições chanceladas pela CBF, já que o regulamento geral de competições, no artigo 55, permite que apenas nove atletas estrangeiros sejam relacionados por jogo.

O Fortaleza já ultrapassou esse limite, mas o CEO do clube, Marcelo Paz, afirmou que não vê problema no limite estabelecido. O dirigente citou que existem outras competições em que o Tricolor poderá utilizar mais jogadores de outras nacionalidades.

Na Libertadores podem jogar 23 estrangeiros, no Campeonato Cearense também (não há limite) e nas demais competições (da CBF) não necessariamente todos os estrangeiros estarão disponíveis naquele dia, tem lesão, tem convocação. Não é algo que nos causa um problema, acima de tudo o que a gente quer é qualidade de jogador e o Pol traz isso como os demais jogadores que estão aqui também Marcelo Paz CEO do Fortaleza

Questionado se pretende pleitear um aumento do número de estrangeiros para 2025, Paz afirmou que o Fortaleza sozinho não conseguiria uma alteração no regulamento geral da CBF e que não existe um movimento coletivo das equipes brasileiras para isso.

"Não temos essa intenção, não temos esse desejo de propor, até porque seria apenas uma proposição única do Fortaleza, essa decisão é tomada no conselho técnico da Série A e não vejo outros clubes com esse desejo. Tenho muito contato com outros dirigentes, acho que nove estrangeiros é uma quantidade boa no futebol brasileir”, afirmou o CEO do Leão.

Em abril do ano passado, no conselho técnico da Série A, os clubes decidiram aumentar o limite de estrangeiros de sete para nove por partida.

No elenco do Fortaleza, atualmente, estão os argentinos Eros Mancuso, Tomás Cardona, Emanuel Brítez, Tomás Pochettino, Imanol Machuca (que deve sair), Emmanuel Martínez, Pol Fernandez e Juan Martin Lucero; o venezuelano Kervin Andrade, o colombiano Dylan Borrero e o chileno Kuscevic.