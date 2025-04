Ex-Ceará, Erick Pulga brilha no Bahia e assina contrato de patrocínio com a Puma

O atacante Erick Pulga, ex-Ceará e atualmente no Bahia, assinou na última segunda-feira (29) o seu primeiro contrato de patrocínio pessoal. Ele agora faz parte do grupo de jogadores patrocinados pela Puma, uma das principais fornecedoras de materiais esportivos do mundo.

“Momento de muita felicidade e alegria fazer parte agora do time @pumafootball , uma das maiores marcas do mundo! Só agradecer a Deus e a minha família por mais esta etapa importante em minha carreira. Vamos por mais!”, escreveu Pulga nas redes sociais.

Entre os jogadores patrocinados pela Puma estão Neymar, do Santos, Antony, do Real Betis, Jack Grealish, do Manchester City, Pulisic, do Milan, Memphis Depay, do Corinthians, Ederson, do Manchester City, Xavi Simons, do PSV, entre outros.

Aos 24 anos, Erick Pulga tem se destacado com a camisa do Bahia na temporada 2025. Ele já soma sete gols e cinco assistências em 24 partidas disputadas neste ano. Em 2024, vestiu a camisa do Ceará, quando somou 22 gols e três assistências.