Erick Pulga apoia Ceará na final do Cearense contra o Fortaleza: ‘Clássico é guerra’

O atacante Erick Pulga, ex-Ceará e atualmente jogador do Bahia, declarou apoio ao Vovô antes do Clássico-Rei da final do Campeonato Cearense 2025, contra o Fortaleza. O atleta fez um comentário em uma postagem no perfil oficial do clube cearense nas redes sociais.

Legenda: Comentário de Erick Pulga na postagem do Ceará Foto: Reprodução

“Papo de final agora! Clássico é guerra. Deus abençoe todos vocês rapaziada”, disse Erick Pulga no comentário da publicação. O atacante é assumidamente torcedor do Ceará e segue acompanhando o Vovô mesmo em outra equipe.

Fortaleza e Ceará se enfrentam no próximo sábado (15), às 16h30, na Arena Castelão. O Fortaleza será o dono do mando de campo, ficando com 60% da carga total de ingressos. Check-in e compra do ingresso só serão possíveis mediante cadastramento facial.

As finais do Campeonato Cearense terão transmissão ao vivo dos veículos do Sistema Verdes Mares, como TV Verdes Mares, ge.globo, rádio Verdinha 92.5, YouTube do Jogada e tempo real do Diário do Nordeste.