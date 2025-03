Fortaleza libera check-in e ingressos para Clássico-Rei de ida da final do Cearense

A realização de check-in para sócios-torcedores do Fortaleza para a partida contra o Ceará, no Clássico-Rei de ida da final do Campeonato Cearense 2025, já está liberada. A venda de ingressos será iniciada nesta terça-feira (11), às 9h, com ingressos a partir de R$ 30.

Os times se enfrentam no próximo sábado (15), às 16h30, na Arena Castelão. O Fortaleza será o dono do mando de campo, ficando com 60% da carga total de ingressos. Check-in e compra do ingresso só serão possíveis mediante cadastramento facial.

CHECK-IN

Os sócios-torcedores do Fortaleza já podem confirmar presença na partida através do site sociofortaleza.com.br. Os torcedores que ainda não são sócios e tem interesse em se associar ao clube devem realizar o cadastro pelo mesmo site.

VENDA DE INGRESSOS

Os ingressos também poderão ser adquiridos através do site leaootickets.com.br e nos pontos de venda de ingressos do clube.

Inferior Sul : R$ 30 (meia) | R$ 60 (inteira)

: R$ 30 (meia) | R$ 60 (inteira) Superior Sul : R$ 35 (meia) | R$ 70 (inteira)

: R$ 35 (meia) | R$ 70 (inteira) Superior Central : R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)

: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira) Especial : R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira)

: R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira) Bossa nova : R$ 60 (meia) | R$ 120 (inteira)

: R$ 60 (meia) | R$ 120 (inteira) Premium: R$ 200 (meia) | R$ 400 (inteira)

Os ingressos destinados à torcida do Ceará serão comercializados pelo próprio clube, mas ainda não foram divulgados até o momento da publicação desta matéria.

As finais do Campeonato Cearense terão transmissão ao vivo dos veículos do Sistema Verdes Mares, como TV Verdes Mares, ge.globo, rádio Verdinha 92.5, YouTube do Jogada e tempo real do Diário do Nordeste.