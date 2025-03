Ceará x Fortaleza na final do Campeonato Cearense: peso histórico e quem venceu mais o Clássico-Rei

O título de campeão do Campeonato Cearense de 2025 será definido entre Ceará e Fortaleza. Os rivais se classificaram para a decisão, mantendo uma hegemonia de 30 anos de alternância como os vencedores do torneio - o Ferroviário foi o último que quebrou a escrita, em 1995. Assim, o Diário do Nordeste responde: quem levou a melhor mais vezes no Clássico-Rei da final?

Antes, vale ressaltar o peso histórico da atual edição (111ª). Em um confronto repleto de equilíbrio, a temporada vai definir o novo dono da hegemonia alencarina, visto que os rivais estão empatados com 46 taças para cada um dos lados. Logo, o novo campeão passa a ser o "maior campeão" da competição estadual.

As finais serão disputadas nos dias 15 e 22 de março, ambos no sábado, na Arena Castelão. Em 2025, os times se encontraram apenas uma vez até o momento, com vitória do Vovô por 2 a 1, na Arena Castelão, em 8 de fevereiro, pela fase de grupos do Campeonato Cearense.

Quem levou a melhor nas decisões do Campeonato Cearense?

Legenda: No retrospecto histórico, o Clássico-Rei é marcado pelo equilíbrio Foto: Thiago Gadelha / SVM

O Clássico-Rei é uma partida tão equilibrada que reflete isso até nos momentos em que Ceará x Fortaleza protagonizaram a final. Considerando apenas os momentos em que o confronto realmente definiu o campeão, seja em jogo único ou mais de um duelo (sem incluir títulos conquistados por turnos, triangular ou quadrangular decisivo), a Coluna listou 28 cenários, com superioridade para os alvinegros: são 16 títulos para o Vovô, contra 12 taças do Leão.

Logo, a temporada de 2025 será a 29ª vez em que o Clássico-Rei definirá quem é o novo campeão. Vale ressaltar que o dado é apenas um recorte específico da história.

O site da Federação Cearense de Futebol (FCF), por exemplo, lista todos os campeões da competição, sempre com definição de campeão e vice, independente do formato do Estadual. Nessa contagem, em que Ceará ou Fortaleza se alternaram como campeão ou vice, a entidade aponta 41 momentos: o Leão sendo campeão 21 vezes contra 20.

Disputa no Século XXI e retrospecto geral

Legenda: O Ceará tem uma invencibilidade recente contra o Fortaleza no Clássico-Rei Foto: Thiago Gadelha / SVM

No século XXI, iniciado em 2001, o Clássico-Rei definiu o campeão do Campeonato Cearense em 16 vezes. Até aqui, são 10 títulos do Fortaleza e seis do Ceará. No total de títulos, sem incluir necessariamente o confronto entre os rivais na grande decisão, o Leão ganhou 15 taças, enquanto o Vovô teve nove - sendo inclusive o campeão de 2024.

Já no retrospecto geral, desde que iniciaram a rivalidade, a equipe alvinegra é quem mais venceu esse duelo. São 207 vitórias, 188 triunfos leoninos, além de 216 empates. No momento, há até um superioridade de resultados instalada - o Ceará defende uma invencibilidade de seis jogos contra o arquirrival, sofrendo a última derrota apenas em 2023.

Quando o Clássico-Rei definiu (de fato) o campeão cearense