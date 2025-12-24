Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fortaleza: veja lista de jogadores relacionados para a Copinha 2026

Equipe faz parte do Grupo 23 junto com União Mogi-SP, Centro Olímpico-SP e Confiança-PB

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
Jogada
Legenda: Veja relacionados do Fortaleza para a Copinha.
Foto: Felipe Honorato/Fortaleza EC

Sob comando do técnico Léo Porto, o Fortaleza segue em intensa preparação para a Copinha. Maior torneio de futebol de base do Brasil, a competição é importante vitrine para atletas. A disputa tem início marcado para o dia 6 de janeiro. Ao todo, 39 atletas foram inscritos para o torneio.

Os Tricolores chegam em bom momento para a disputa. Bicampeões Cearenses Sub-20, fizeram boas campanhas também no Brasileiro e na Copa do Brasil da categoria. O grupo também foi semifinalista da Taça Fares Lopes.

O Tricolor faz parte do Grupo 23 junto com União Mogi-SP, Centro Olímpico-SP e Confiança-PB, e vão se enfrentar na primeira fase da Copinha.


Goleiros:

  • Cássio - 2005
  • César - 2006
  • Kauã Souza - 2006
  • Ihuri - 2008

Laterais:

  • Rafael Vaz - 2006
  • João Vitor Rosa - 2005
  • Lenin - 2006
  • Dieguinho - 2008
  • Guilherme Moura - 2005
  • Arthur - 2006
  • João Leite - 2008

Zagueiros:

 

  • Kauã Rocha - 2007
  • Luan - 2005
  • João Lima - 2005
  • Guilherme Buscarioli - 2006
  • Guilherme Cristovam - 2006
  • João Lucas - 2009

Volantes:

  • Riveros - 2006
  • Bruninho - 2005
  • Paulo Souto - 2006
  • Reyes - 2006
  • Genilson - 2008
  • Vinicius Onibeni - 2008

Meias:

  • Lucas Emanoel - 2006
  • Peterson - 2006
  • Bruno Branco - 2005
  • Kauan Saturnino - 2007
  • Manaus - 2009
  • Felipe Meireles - 2008

Atacantes:

  • Carlos Miguel - 2005
  • Tomás Roco - 2005
  • Fellype - 2006
  • Caio Wesley - 2007
  • Juan Fidelis - 2007
  • Enzo Richard - 2008
  • André Ricardo - 2005
  • Fash - 2005
  • Hwaskar - 2006
  • Caio Lucas - 2008 
Assuntos Relacionados
jogadores

Jogada

Fortaleza: veja lista de jogadores relacionados para a Copinha 2026

Equipe faz parte do Grupo 23 junto com União Mogi-SP, Centro Olímpico-SP e Confiança-PB

Redação Há 53 minutos

Jogada

Clubes cearenses celebram o Natal com mensagens para a torcida; confira

Ceará, Floresta e Icasa se manifestaram sobre a data

Redação Há 1 hora
jogadores

Jogada

Floresta vence o Ferroviário em jogo-treino antes do Cearense

João Victor marcou o único gol da partida

Redação Há 1 hora
Lucero comemora gol pelo Fortaleza

Jogada

Coritiba faz proposta ao Fortaleza e tenta a contratação do atacante Lucero

Jogador de 34 anos tem contrato com o Tricolor do Pici até 2027

Redação Há 2 horas
jogadores

Jogada

Ex-jogador de futebol se envolve em pancadaria e jogo festivo é cancelado; vídeo

Partida ocorreu na cidade de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza

Redação 24 de Dezembro de 2025
jogadores

Jogada

Em amistoso, Tirol supera o Sub-20 do Ceará por 1 a 0

Equipes se enfrentaram no Franzé Moraes

Redação 24 de Dezembro de 2025