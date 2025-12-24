Fortaleza: veja lista de jogadores relacionados para a Copinha 2026

Sob comando do técnico Léo Porto, o Fortaleza segue em intensa preparação para a Copinha. Maior torneio de futebol de base do Brasil, a competição é importante vitrine para atletas. A disputa tem início marcado para o dia 6 de janeiro. Ao todo, 39 atletas foram inscritos para o torneio.

Os Tricolores chegam em bom momento para a disputa. Bicampeões Cearenses Sub-20, fizeram boas campanhas também no Brasileiro e na Copa do Brasil da categoria. O grupo também foi semifinalista da Taça Fares Lopes.

O Tricolor faz parte do Grupo 23 junto com União Mogi-SP, Centro Olímpico-SP e Confiança-PB, e vão se enfrentar na primeira fase da Copinha.



Goleiros:

Cássio - 2005

César - 2006

Kauã Souza - 2006

Ihuri - 2008

Laterais:

Rafael Vaz - 2006

João Vitor Rosa - 2005

Lenin - 2006

Dieguinho - 2008

Guilherme Moura - 2005

Arthur - 2006

João Leite - 2008

Zagueiros:

Kauã Rocha - 2007

Luan - 2005

João Lima - 2005

Guilherme Buscarioli - 2006

Guilherme Cristovam - 2006

João Lucas - 2009

Volantes:

Riveros - 2006

Bruninho - 2005

Paulo Souto - 2006

Reyes - 2006

Genilson - 2008

Vinicius Onibeni - 2008

Meias:

Lucas Emanoel - 2006

Peterson - 2006

Bruno Branco - 2005

Kauan Saturnino - 2007

Manaus - 2009

Felipe Meireles - 2008

Atacantes: