Fortaleza: veja lista de jogadores relacionados para a Copinha 2026
Equipe faz parte do Grupo 23 junto com União Mogi-SP, Centro Olímpico-SP e Confiança-PB
Sob comando do técnico Léo Porto, o Fortaleza segue em intensa preparação para a Copinha. Maior torneio de futebol de base do Brasil, a competição é importante vitrine para atletas. A disputa tem início marcado para o dia 6 de janeiro. Ao todo, 39 atletas foram inscritos para o torneio.
Os Tricolores chegam em bom momento para a disputa. Bicampeões Cearenses Sub-20, fizeram boas campanhas também no Brasileiro e na Copa do Brasil da categoria. O grupo também foi semifinalista da Taça Fares Lopes.
O Tricolor faz parte do Grupo 23 junto com União Mogi-SP, Centro Olímpico-SP e Confiança-PB, e vão se enfrentar na primeira fase da Copinha.
Goleiros:
- Cássio - 2005
- César - 2006
- Kauã Souza - 2006
- Ihuri - 2008
Laterais:
- Rafael Vaz - 2006
- João Vitor Rosa - 2005
- Lenin - 2006
- Dieguinho - 2008
- Guilherme Moura - 2005
- Arthur - 2006
- João Leite - 2008
Zagueiros:
- Kauã Rocha - 2007
- Luan - 2005
- João Lima - 2005
- Guilherme Buscarioli - 2006
- Guilherme Cristovam - 2006
- João Lucas - 2009
Volantes:
- Riveros - 2006
- Bruninho - 2005
- Paulo Souto - 2006
- Reyes - 2006
- Genilson - 2008
- Vinicius Onibeni - 2008
Meias:
- Lucas Emanoel - 2006
- Peterson - 2006
- Bruno Branco - 2005
- Kauan Saturnino - 2007
- Manaus - 2009
- Felipe Meireles - 2008
Atacantes:
- Carlos Miguel - 2005
- Tomás Roco - 2005
- Fellype - 2006
- Caio Wesley - 2007
- Juan Fidelis - 2007
- Enzo Richard - 2008
- André Ricardo - 2005
- Fash - 2005
- Hwaskar - 2006
- Caio Lucas - 2008
