Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Criança é paciente mais grave de acidente com romeiros que sairam do Ceará para Alagoas

Dinâmica de fatos indica projeção de passageiros para fora do ônibus devido à violência do impacto, dizem bombeiros.

Escrito por
João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
(Atualizado às 14:53)
Ceará

Uma criança de nove anos é o paciente em estado mais grave entre as vítimas do acidente com um ônibus de romeiros ocorrido em Alagoas.

Segundo as equipes de resgate, a vítima sofreu traumatismo cranioencefálico (TCE), precisou ser intubada e passou por drenagem torácica, sendo transferida para o Hospital Geral do Estado (HGE), em Maceió. As informações foram divulgadas pelas forças de segurança em coletiva, na tarde desta terça-feira (3). 

O veículo, com cerca de 60 ocupantes, capotou na manhã desta terça-feira (3). O grupo saiu de Juazeiro do Norte, no Cariri, em direção a Alagoas após participar da Romaria de Nossa Senhora das Candeias.

Veja também

teaser image
Ceará

Ônibus que partiu de Juazeiro do Norte capota e 15 romeiros morrem em Alagoas

teaser image
Ceará

Baliza não será mais obrigatória em prova prática da CNH no Ceará

Conforme o coordenador do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Mac Douglas de Oliveira Lima, as demais vítimas que sobreviveram ao acidente apresentam quadros de menor gravidade e foram encaminhadas a hospitais da região.

“O que nos foi passado, a priori, é que as vítimas têm menor gravidade, logicamente aquelas que não evoluíram a óbito, e estão em hospitais de menor complexidade. A de maior complexidade foi a criança, que precisou garantir a via aérea, foi intubada, drenou o tórax e se encontra no HGE por causa de um traumatismo cranioencefálico”, afirmou o coordenador do Samu.

Ainda segundo Mac Douglas, "retirando, logicamente, as pessoas que evoluíram a óbito, infelizmente, a mais grave e mais crítica no momento é a criança de nove anos, que já recebeu toda a estrutura necessária e foi transportada para o HGE".

Projeção de passageiros e dinâmica do acidente

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBMAL), coronel Verçosa, explicou que a dinâmica do acidente indica a projeção de passageiros para fora do veículo devido à violência do impacto. “Atuamos com nossos aparelhos de desencarceramento e com apoio de veículos pesados para a retirada e remoção do ônibus”, disse.

Segundo o comandante, após a estabilização inicial da ocorrência, as equipes precisaram revirar o veículo para verificar se havia vítimas sob a estrutura. “Conforme o ônibus foi reposicionado, iniciou-se um trabalho para constatar se havia algum corpo abaixo do ônibus. Foi confirmado que havia dois corpos sob o veículo, o que exigiu a revirada completa para fazer o pente-fino, a retirada dos corpos e a liberação da cena”, relatou.

Ainda conforme o coronel Verçosa, a projeção das vítimas foi consequência direta da força do acidente. “A projeção dos corpos foi inerente à violência da saída do ônibus da pista. Trata-se de um veículo pesado, e isso tudo foi evidenciado in loco no local da ocorrência”, concluiu.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Criança é paciente mais grave de acidente com romeiros que sairam do Ceará para Alagoas
Ceará

Criança é paciente mais grave de acidente com romeiros que sairam do Ceará para Alagoas

Dinâmica de fatos indica projeção de passageiros para fora do ônibus devido à violência do impacto, dizem bombeiros.

João Lima Neto
Há 40 minutos
Educadora sentada em tapete colorido interage com três crianças pequenas em uma creche. Elas brincam com blocos de montar e observam um cartaz educativo com o alfabeto na parede.
Ceará

Fortaleza tenta zerar fila de 3 mil à espera de creches com vagas próximo ao trabalho de pais e busca ativa

Mais de 3 mil crianças aguardam por uma vaga na educação infantil.

Clarice Nascimento, Paulo Roberto Maciel* e Nicolas Paulino
Há 40 minutos
Vista frontal da placa de um estacionamento com as indicações Entrada e Saída, carros dentro do parque e a rua movimentada com motocicletas.
Ceará

Estacionamento particular é instalado no Parque Rio Branco, e Prefeitura diz que é irregular

Gestão municipal garante que vai remover a estrutura e que não haverá cobrança no espaço.

Theyse Viana
Há 57 minutos
Mulher de costas com blusa amarela e trança, segurando um guarda-chuva molhado enquanto caminha em um dia chuvoso na cidade.
Ceará

Quase 100 cidades do CE têm aviso de chuvas intensas até quinta-feira (5); veja locais

Área litorânea do Estado não está incluída.

Redação
03 de Fevereiro de 2026
Fotografia em plano médio mostrando o local de um grave acidente de ônibus em uma área de vegetação seca. Um ônibus branco e cinza está tombado de lado, com o teto parcialmente destruído, revelando poltronas vermelhas no interior. Vários socorristas do Corpo de Bombeiros, vestindo uniformes laranja vibrante e capacetes de proteção, estão espalhados pela cena. Em primeiro plano, as costas de quatro socorristas são visíveis, com um deles apontando para o veículo. Ao fundo, outros bombeiros e civis se agrupam próximos à traseira do ônibus em uma área de terra batida e galhos secos. O dia está ensolarado.
Ceará

Ônibus que partiu de Juazeiro do Norte capota e 15 romeiros morrem em Alagoas

Tragédia ocorreu no povoado Caboclo, no município de São José da Tapera (AL).

João Lima Neto
03 de Fevereiro de 2026
Imagem mostra grupo de pessoas caminhando em um corredor moderno com placas de ENTRADA e SAÍDA visíveis em uma universidade.
Ceará

Inscrições para 1º semestre do Fies 2026 estão abertas

Programa concede financiamento a estudantes em cursos superiores privados.

Carol Melo
03 de Fevereiro de 2026
Site do Prouni.
Ceará

Prouni 2026: resultado da 1ª chamada é divulgado

Consulta deve ser feita no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Redação
03 de Fevereiro de 2026
Um carro branco de autoescola com a inscrição 'EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR' trafegando em uma pista de testes do DETRAN, com cones de sinalização, uma placa de limite de velocidade de 40 km/h e montanhas nebulosas ao fundo.
Ceará

Baliza não será mais obrigatória em prova prática da CNH no Ceará

Detran-CE seguirá novas diretrizes publicadas pela Secretaria Nacional de Trânsito.

Matheus Facundo
02 de Fevereiro de 2026
Homem caminhando em dia chuvoso, vista por trás, segurando um guarda-chuva preto coberto de gotas de chuva e usando uma mochila azul.
Ceará

Pré-estação chuvosa no CE termina abaixo da média mesmo com chuvas no fim de janeiro; veja volumes

Maiores precipitações se concentraram em apenas uma semana.

Nicolas Paulino
02 de Fevereiro de 2026
Mulher protegida por guarda-chuva durante um dia chuvoso, com edifícios coloridos ao fundo.
Ceará

95 cidades do CE estão sob aviso de chuvas e ventos intensos; veja locais

Condições meteorológicas estão previstas para metade do território cearense.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
O governador Elmano de Freitas fala ao microfone à frente de um painel verde que anuncia a inauguração da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Professor Paulo Ayrton. Ele está cercado por secretários e assessores durante a cerimônia.
Ceará

CE precisa concluir 108 escolas para finalizar universalização do tempo integral no Ensino Médio

Meta da gestão de Elmano de Freitas é concluir unidades ainda em 2026.

Thatiany Nascimento, Nicolas Paulino e Sofia Leite*
02 de Fevereiro de 2026
Beach Park: campanha “Residentes do Ceará 2026” se encerra nesta segunda (02)
Ceará

Beach Park: campanha “Residentes do Ceará 2026” se encerra nesta segunda (02)

Os ingressos adquiridos durante a campanha podem ser utilizados até abril.

Agência de Conteúdo DN
02 de Fevereiro de 2026
Foto de protesto pedindo justiça pelo cão Orelha em Fortaleza.
Ceará

Justiça por Orelha: manifestantes protestam na Beira Mar de Fortaleza contra violência animal

Ato na capital cearense faz parte de mobilização que pede responsabilização pelos responsáveis por torturar o cão em Santa Catarina.

Redação
01 de Fevereiro de 2026
Registro do acidente de moto em Novo Oriente, no interior do Ceará.
Ceará

Motociclista fica gravemente ferido após colidir com poste em Novo Oriente (CE); veja vídeo

Acidente foi registrado na madrugada de sábado (31).

Redação
01 de Fevereiro de 2026
Profissionais de saúde transportando paciente em maca por um corredor movimentado de hospital.
Ceará

Mais de 1.000 cearenses por mês entram na Justiça para acesso à saúde pública

Pedidos de medicamentos e tratamentos lideram a lista.

Theyse Viana
01 de Fevereiro de 2026
Fotos mostram veículos após acidente de trânsito em São Gonçalo do Amarante.
Ceará

Casal morre atropelado enquanto tentava empurrar carro sem combustível no Ceará

Acidente em rodovia de São Gonçalo do Amarante também deixou outros feridos.

Redação
01 de Fevereiro de 2026
fachada hospital santa casa, muro.
Ceará

Centro de Hemodiálise é inaugurado na Santa Casa de Fortaleza

O serviço é gratuito via SUS.

Redação
31 de Janeiro de 2026
Cena de ensino em sala de aula, com professora interagindo com a lousa e estudantes em primeiro plano.
Ceará

Precatórios de Fortaleza: veja detalhes do acordo sobre o pagamento dos professores

Acordo para pagamento foi firmado nessa quinta-feira (29).

Theyse Viana
31 de Janeiro de 2026
Três mulheres praticam ioga sentadas na grama com as mãos em prece. Em primeiro plano, um filhote de cachorro caramelo veste uma camiseta listrada e olha para o lado.
Ceará

Yoga com pets em Fortaleza: conheça projeto que promove aulas com filhotes para adoção

Evento ajuda a divulgar abrigos e arrecadar verbas revertidas em doação de rações.

Clarice Nascimento
31 de Janeiro de 2026
Ceará

Carnaval no Benfica: como equilibrar o impacto entre queixas e o ‘direito de festejar’

Em 2026, o polo teve mudança no local do palco e as apresentações que ocorriam na Praça João Gentil foram para a Praça da Gentilândia

Thatiany Nascimento
31 de Janeiro de 2026