Clubes cearenses celebram o Natal com mensagens para a torcida; confira

Ceará, Floresta e Icasa se manifestaram sobre a data

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 19:38)
Jogada
Legenda: Icasa deseja feliz natal aos torcedores
Foto: Reprodução/Instagram Icasa

Em clima de celebração e proximidade com a torcida, clubes cearenses usaram as redes sociais nesta véspera de Natal (24), para enviar mensagens aos torcedores. As publicações vieram acompanhadas de imagens temáticas e símbolos natalinos.

Ceará, Floresta e Icasa se manifestaram sobre o tema. As duas primeiras equipes vão disputar a primeira divisão do Cearense em 2026. Já o Verdão do Cariri se prepara para a Série B do estadual.

VEJA MENSAGENS:

