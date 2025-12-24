Clubes cearenses celebram o Natal com mensagens para a torcida; confira

Em clima de celebração e proximidade com a torcida, clubes cearenses usaram as redes sociais nesta véspera de Natal (24), para enviar mensagens aos torcedores. As publicações vieram acompanhadas de imagens temáticas e símbolos natalinos.

Ceará, Floresta e Icasa se manifestaram sobre o tema. As duas primeiras equipes vão disputar a primeira divisão do Cearense em 2026. Já o Verdão do Cariri se prepara para a Série B do estadual.

VEJA MENSAGENS: