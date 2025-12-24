Floresta vence o Ferroviário em jogo-treino antes do Cearense

O Floresta recebeu o Ferroviário em jogo amistoso de preparação para o Campeonato Cearense. As equipes se enfrentaram no CT Felipe Santiago. O Lobo da Vila venceu a partida por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado pelo zagueiro João Victor.

O duelo serviu para os dois técnicos, Leston Júnior e Nuno Pereira avaliarem a preparação dos elencos. Enquanto o primeiro já tem longa história com o Floresta e busca mais resultados históricos, o segundo acabou de chegar ao Tubarão e busca implementar filosofia de trabalho.

O Lobo da Vila estreia na temporada contra o Tirol, pelo Campeonato Cearense. O duelo será no dia 7 de janeiro, às 19h (de Brasília), no PV. No dia anterior, o Tubarão da Barra visita o Maracanã no Prefeitão.