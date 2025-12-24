Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Floresta vence o Ferroviário em jogo-treino antes do Cearense

João Victor marcou o único gol da partida

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 18:41)
Jogada
Legenda: Floresta vence o Ferroviário em amistoso.
Foto: Lenilson Santos

O Floresta recebeu o Ferroviário em jogo amistoso de preparação para o Campeonato Cearense. As equipes se enfrentaram no CT Felipe Santiago. O Lobo da Vila venceu a partida por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado pelo zagueiro João Victor.

O duelo serviu para os dois técnicos, Leston Júnior e Nuno Pereira avaliarem a preparação dos elencos. Enquanto o primeiro já tem longa história com o Floresta e busca mais resultados históricos, o segundo acabou de chegar ao Tubarão e busca implementar filosofia de trabalho.

O Lobo da Vila estreia na temporada contra o Tirol, pelo Campeonato Cearense. O duelo será no dia 7 de janeiro, às 19h (de Brasília), no PV. No dia anterior, o Tubarão da Barra visita o Maracanã no Prefeitão. 

Assuntos Relacionados
jogadores

Jogada

Floresta vence o Ferroviário em jogo-treino antes do Cearense

João Victor marcou o único gol da partida

Redação Há 28 minutos
Lucero comemora gol pelo Fortaleza

Jogada

Coritiba faz proposta ao Fortaleza e tenta a contratação do atacante Lucero

Jogador de 34 anos tem contrato com o Tricolor do Pici até 2027

Redação Há 1 hora
jogadores

Jogada

Ex-jogador de futebol se envolve em pancadaria e jogo festivo é cancelado; vídeo

Partida ocorreu na cidade de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza

Redação Há 2 horas
jogadores

Jogada

Em amistoso, Tirol supera o Sub-20 do Ceará por 1 a 0

Equipes se enfrentaram no Franzé Moraes

Redação 24 de Dezembro de 2025
jogador

Jogada

Horizonte vence o Sub-20 do Fortaleza em amistoso de preparação para o Cearense

Equipes se enfrentaram no Estádio Domingão

Redação 24 de Dezembro de 2025
Foto de Breno Lopes, jogador do Fortaleza, durante jogo contra o Ferroviário

Jogada

Times da Série A sondam Breno Lopes e Fortaleza define pedida milionária; veja valor

São Paulo e Vasco procuraram representantes do atacante, mas clube cearense só aceita liberar o jogador mediante compensação financeira

Daniel Farias 24 de Dezembro de 2025