Ex-auxiliar de Tite e parceria com Neymar na Seleção: conheça novo técnico do Santos

O Santos acertou a contratação do técnico Cleber Xavier, ex-auxiliar de Tite, que terá sua primeira experiência como treinador profissional. Ele se separou de Tite depois de 24 anos e acertou com o clube paulista para ser o substituto de Pedro Caixinha, demitido há duas semanas. Ele é esperado nesta terça-feira para assinar contrato.

O gaúcho de 61 anos levará profissionais que trabalharam com ele nos últimos anos na Seleção Brasileira e no Flamengo: Matheus Bacchi, filho de Tite, será o auxiliar, e Fábio Mahseredjian, o preparador físico. Vinícius Marques compõe também a nova comissão técnica do Santos. A informação foi divulgada primeiro pelo GE e confirmada pelo Estadão.

Legenda: Cleber Xavier ao lado de Tite durante convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo da Rússia Foto: Lucas Figueiredo/CBF

O presidente Marcelo Teixeira gostou da ideia de ter a comissão de Tite no Santos. O outro profissional que trabalhou com o treinador é César Sampaio, integrante da comissão fixa santista. O Santos considera positivo contratar um treinador que conhece Neymar e entende que Cleber saberá como lidar com o atleta. Eles trabalharam juntos por mais de seis anos na Seleção Brasileira.

Rejeitado por Dorival Júnior e Jorge Sampaoli, o Santos considera que fez um bom negócio ao escolher Cleber porque o gaúcho traz consigo as ideias táticas de Tite, outro a rejeitar o clube - ele negou o Corinthians também sob a justificativa de cuidar de sua saúde mental após um episódio de crise de ansiedade.