Tite é demitido do Flamengo após eliminação na Libertadores

O Flamengo anunciou a demissão do técnico Tite na manhã desta segunda-feira (30). O treinador estava muito pressionado no cargo, principalmente após a eliminação da equipe carioca nas quartas de final da Libertadores, para o Peñarol, na última quinta-feira (26).

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que o técnico Tite e sua comissão técnica não comandam mais o elenco rubro-negro. A direção agradece aos profissionais e deseja sorte na continuidade de suas carreiras”, disse o clube em comunicado.

Legenda: Tite, técnico do Flamengo, durante jogo contra o Bolívar Foto: AIZAR RALDES / AFP

Filipe Luís, ex-jogador do Flamengo e atual técnico da equipe sub-20 do Rubro-Negro assume a equipe interinamente, conforme informou o próprio clube no mesmo comunicado em que anunciou a saída de Tite e de sua comissão técnica.

Em pouco menos de um ano no comando do Flamengo, Tite somou 70 partidas à frente da equipe carioca. Foram 42 vitórias, 16 derrotas e 12 empates, resultando em um aproveitamento geral de 65,7%.

O Flamengo é atualmente o quarto colocado na tabela de classificação da Série A do Brasileirão 2024, com 48 pontos em 27 rodadas. O time também está nas semifinais da Copa do Brasil 2024, onde irá enfrentar o Corinthians.