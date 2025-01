Real Madrid faz contato por Éderson e Fortaleza pode lucrar com possível venda

O meio-campista Éderson, da Atalanta, está na mira do Real Madrid para a próxima temporada. De acordo com o jornal As, da Espanha, o clube espanhol já teria iniciado os contatos com a Atalanta para saber as condições de um eventual negócio.

O Real Madrid tem interesse em reforçar o meio-campo para a próxima temporada e definiu dois principais alvos: Zubimendi, da Real Sociedad, e Éderson. A negociação com Zubimendi é encarada como mais difícil, por se tratar de uma equipe rival na LaLiga.

Éderson, que tem contrato com a Atalanta até junho de 2027, seria uma outra alternativa, principalmente após chamar atenção do Real Madrid após um jogo entre as duas equipes na Champions League 2024/25, em dezembro de 2024.

Legenda: Éderson com a camisa do Fortaleza comemorando título Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza EC

Segundo informações do jornal As, Éderson e Atalanta tem um acordo para facilitar a saída do jogador brasileiro no caso de propostas próximas a 50 milhões de euros (aproximadamente R$ 314,97 milhões, na atual cotação do euro).

O Fortaleza, clube que Éderson defendeu em 2021, pode lucrar em uma eventual venda do jogador para o Real Madrid. A equipe cearense detém 0,5% do valor de uma futura venda, através do mecanismo de solidariedade da Federação Internacional de Futebol (Fifa).