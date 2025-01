Ceará anuncia atacante Antonio Galeano como novo reforço para 2025

Mais um reforço para o Ceará. O paraguaio Antonio Galeano vai defender o Alvinegro na temporada de 2025. O clube anunciou oficialmente a contratação do jogador nesta terça-feira (7). O atleta de 24 anos estava no Nacional-URU e chega por empréstimo junto ao Rúbio Ñu-PAR.

O jogador iniciou a carreira no Rubio Ñu-PAR e depois foi para as categorias de base do São Paulo, onde se destacou. Ele chegou a atuar no time profissional do time paulista em 2021.

O atacante passou pelo Cerro Porteño-PAR nos anos de 2022 e 2023. Em seguida, foi para o time uruguaio e permaneceu nas duas últimas temporadas. Em 2024, ele atuou em 48 pratidas, balançou as redes oito vezes e deu dez assistências.

Em 2025, o Alvinegro vai disputar o Campeonato Cearense, a Copa do Brasil, o Nordestão e a Série A do Brasileiro. A equipe estreia no estadual dia 18 de janeiro, quando enfrenta o Tirol.



FICHA TÉCNICA

Antônio Javier Galeano Ferreira (Galeano)

Posição: Atacante

Naturalidade: Assunção/PAR

Data de nascimento: 22/04/2000

Clubes onde passou: Rubio Ñu/PAR, São Paulo/SP, Cerro Porteño/PAR, Nacional/URU e Ceará.