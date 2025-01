Ceará anuncia contratação do goleiro Keiller

O Ceará anunciou a contratação do goleiro Keiller. O jogador de 28 anos pertence ao Internacional e estava emprestado ao Vasco. Formado nas categorias do Colorado, o jogador chega com vínculo até o fim desta temporada.

O goleiro foi campeão do Brasileiro de Aspirantes em 2019 e estreou profissionalmente aos 21 anos, pelo time gaúcho. O jogador passou pela Chapecoense (2021), depois retornou ao Internacional. Entre 2022 e 2023 ele atuou em 44 partidas.

Keiller já participa das atividades em Porangabuçu. Além dele, o Alvinegro tem na posição os goleiros Fernando Miguel, Bruno Ferreira, Maycon Cleiton e Richard, que se recupera de lesão e deve retornar ao time no meio da temporada.

Em 2025, o Alvinegro vai disputar o Campeonato Cearense, a Copa do Brasil, o Nordestão e a Série A do Brasileiro. A equipe estreia no estadual dia 18 de janeiro, quando enfrenta o Tirol.

FICHA TÉCNICA:

Keiller da Silva Nunes (Keiller)

Posição: Goleiro

Data de nascimento: 29/10/1996

Naturalidade: Eldorado do Sul/RS

Clubes onde jogou: Internacional/RS, Chapecoense/SC, Vasco/RJ e Ceará.