Fortaleza faz jogos em dois dias seguidos na pré-temporada dos EUA; veja datas e horários

O Fortaleza conheceu as datas das partidas da Orlando Cup, torneio da temporada nos Estados Unidos. No cronograma da competição internacional, o time cearense entra em campo em dois dias seguidos contra Miami United e Chicago Fire, nos dias 18 e 19 de janeiro, respectivamente.

O primeiro compromisso, diante do Miami United, será sábado (18), às 17h (de Brasília). Já o último compromisso da viagem aos EUA será diante do Chicago Fire no domingo (19), às 9h (de Brasília).

A expectativa é que o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda promova um rodízio nas escalações para testar o máximo de jogadores antes do começo oficial da temporada. O clube manteve a base do elenco tricolor e ainda anunciou quatro reforços até o momento: o goleiro Brenno, o lateral-esquerdo Diogo Barbosa, o volante Pol Fernández e o atacante Dylan Borrero.

A reapresentação da equipe, após período de férias, está prevista para quarta-feira (8), com atividade no período da tarde no Centro de Excelência, no Pici. Já a viagem aos EUA será sexta (10).

Jogos do Fortaleza na Orlando Cup