Concurso do Banese tem vagas com salários de até R$ 5,7 mil; confira detalhes do edital

O Banco do Estado de Sergipe (Banese) publicou, nesta quarta-feira (8), o edital do concurso para 855 vagas de técnico bancário, de níveis médio e superior. O certame será realizado pela Fundação Cesgranrio. As inscrições começam nesta quinta-feira (9) e vão até o dia 5 de fevereiro, através do site da banca examinadora, com taxas entre R$ 80 e R$ 100.

Das 855 vagas, 55 serão de início imediato e o restante formará o cadastro para o banco de reservas. Os cargos ofertados são de Técnico Bancário I, de nível médio e salário inicial de R$ 2.916,30, e Técnico Bancário III, de nível superior nas especialidades Desenvolvimento e Suporte, com remuneração de R$ 5.720,79. Os aprovados serão lotados em qualquer município de Sergipe.

Confira as funções a serem exercidas

Técnico Bancário I

O cargo envolve comercialização de produtos e serviços do Banese e de outras empresas do grupo, atendimento ao público, triagem de clientes, pagamentos e recebimentos de documentos financeiros, além de execução de atividades administrativas e operacionais. Também inclui a utilização de sistemas informatizados, elaboração de relatórios e cumprimento de normas bancárias.

Requisito: Ensino médio completo

Ensino médio completo Remuneração: R$ 2.916,30 durante os três primeiros meses e R$ 3.197,22 após esse período

R$ 2.916,30 durante os três primeiros meses e R$ 3.197,22 após esse período Carga horária: 30 horas semanais

Técnico Bancário III – Especialidade Desenvolvimento

A função exige o desenvolvimento de projetos e soluções em Tecnologia da Informação (TI), identificação de demandas internas e externas, e atuação como elo entre diferentes áreas da organização no âmbito tecnológico.

Requisito: Ensino superior completo em Informática ou qualquer curso superior com pós-graduação na área de TI (mínimo de 360 horas/aula)

Ensino superior completo em Informática ou qualquer curso superior com pós-graduação na área de TI (mínimo de 360 horas/aula) Remuneração: R$ 5.720,79

R$ 5.720,79 Carga horária: 30 horas semanais

Técnico Bancário III – Especialidade Suporte

O profissional será responsável por gerenciar e configurar a infraestrutura tecnológica, administrar ambientes informatizados, atuar na segurança da informação e prestar suporte técnico às áreas internas do banco.

Requisito: Ensino superior completo em Informática ou qualquer curso superior com pós-graduação na área de TI (mínimo de 360 horas/aula)

Ensino superior completo em Informática ou qualquer curso superior com pós-graduação na área de TI (mínimo de 360 horas/aula) Remuneração: R$ 5.720,79

R$ 5.720,79 Carga horária: 30 horas semanais

Aplicações das provas e conteúdo programático

As provas serão aplicadas no dia 6 de abril, nas cidades de Aracaju, Estância, Itabaiana, Nossa Senhora da Glória e Propriá. Na composição do exame haverá questões objetivas e redação.

As provas para o cargo de Técnico Bancário I incluirão questões de conhecimentos básicos, com foco em Língua Portuguesa I, Matemática, Noções de Informática e Conhecimentos sobre o estado de Sergipe I.

Além disso, a avaliação contemplará conhecimentos específicos em áreas como Matemática Financeira, Conhecimentos Bancários, Atendimento, Vendas e Negociação, Atualidades do Mercado Financeiro, Comportamentos Éticos, Diversidade e ESG.

Já para o cargo de Técnico Bancário III, o conteúdo abrangerá conhecimentos básicos em Língua Portuguesa II, Língua Inglesa, Noções de Probabilidade e Estatística, Conhecimentos sobre o estado de Sergipe II, Comportamentos Éticos e Compliance.

Na parte específica, os temas serão voltados às especialidades de Desenvolvimento e Suporte, exigindo maior aprofundamento nas áreas técnicas relacionadas.

