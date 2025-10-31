Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Jovem mulher com cabelo ruivo e maquiagem com delineado marcante, tirando uma selfie com smartphone rosa em ambiente moderno..

Sergipe

Saiba quem é a trapezista baiana que morreu durante apresentação em Sergipe

Valdemirian Alves de Carvalho Marques, de 28 anos, caiu de uma altura de aproximadamente 10 metros.

Redação 27 de Outubro de 2025
Apresentação de um Joelma e o intérprete Adriano Ruan no palco, com o público assistindo, destaque para a cantora com cabelo loiro e jaqueta dourada.

É Hit

Intérprete de libras viraliza após traduzir música de Joelma e dançar com a cantora em show; assista

Natural de Vitória, no Espírito Santo, Adriano Ruan busca levar o sentimento das músicas por meio dos movimentos do corpo

Redação 10 de Julho de 2025
Fachada da Sefaz de Sergipe

Papo Carreira

Sefaz de Sergipe divulga edital de concurso para auditor fiscal com salários de até R$ 22 mil

As inscrições começam no dia 31 de julho e seguem até 20 de agosto

Redação 07 de Julho de 2025
Foto que contém locomotiva antiga da FTL, nas cores amarela e grená

Negócios

FTL quer devolver 3 mil km de malha no Nordeste para manter ferrovia entre Fortaleza e São Luís

O Diário do Nordeste fez uma entrevista exclusiva com o presidente da empresa responsável pelo trecho

Luciano Rodrigues 04 de Julho de 2025
Pés descalços em areia de praia

País

Julho de 2025 terá feriados? Veja calendário do mês e se programe

O mês não conta com feriados nacionais, mas haverá folga em alguns estados e capitais

Redação 30 de Junho de 2025
Juiz Edinaldo era um homem negro de barba grisalha, rala e careca. Na foto, ele está de braços cruzados e usa terno azul de risca de giz com camisa social azul, gravata vermelha e óculos de armação preta para matéria onde ele foi encontrado morto em seu apartamento

Sergipe

Juiz de 49 anos é encontrado morto em casa, em Aracaju, sem sinais de violência

Edinaldo César Santos Júnior atuava como auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

Redação 03 de Junho de 2025
Imagem do mural da FAPITEC/SE, destacando a inovação e transformação do conhecimento, com uma representação do estado de Sergipe.

Papo Carreira

Fapitec abre edital com bolsas de até R$ 6 mil para pesquisas científicas em Sergipe

Programa busca profissionais formados em Geografia, Economia, Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil ou Ambiental

Paulo Roberto Maciel* 13 de Maio de 2025
Chuva Sergipe

País

Rodovia cede e mata três pessoas após fortes chuvas em Sergipe

Dois carros foram levados pela força da água, mas um condutor conseguiu escapar a tempo

Redação 12 de Janeiro de 2025
Fachada do Banco do Estado de Sergipe (Banese) para o qual está aberto concurso de nível médio e técnico.

Papo Carreira

Concurso do Banese tem vagas com salários de até R$ 5,7 mil; confira detalhes do edital

As inscrições começam nesta quinta-feira (9) e vão até o dia 5 de fevereiro

Redação 08 de Janeiro de 2025
Mulher de vítima comentou sentenças na saída do Fórum Ministro Heitor de Souza

Sergipe

Viúva de Genivaldo, morto asfixiado por ex-PRFs, fala sobre sentenças: 'Para eles refletirem'

Defesas de ex-agentes de segurança informaram que vão recorrer da decisão

Redação 07 de Dezembro de 2024
