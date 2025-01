Rodovia cede e mata três pessoas após fortes chuvas em Sergipe

As chuvas registradas na madrugada deste domingo (12) no interior de Sergipe fragilizaram um trecho da rodovia SE-438 e causaram a queda de parte da estrutura. Três pessoas morreram, sendo duas mulheres e um homem, que estavam no mesmo carro. As informações foram confirmadas pelo Governo de Sergipe ao portal Metrópoles.

As buscas começaram na manhã deste domingo. Equipes do Corpo de Bombeiros não demoraram muito para localizar o automóvel com as vítimas. O Instituto Médico Legal de Sergipe (IML/SE) realizou o recolhimento dos corpos.

Veja também País Itamaraty confirma que autoridades venezuelanas fecharam fronteira com o Brasil até segunda (13) País Duas pessoas são mortas e seis feridas em ataque a assentamento do MST

Outro carro também foi levado pela força da água, mas o condutor, o único dentro do veículo no momento, conseguiu escapar a tempo.

O acidente ocorreu no trecho que liga a cidade de Capela à BR-101. Somente naquela localidade, nas últimas 24 horas, foi registrado um volume de 121,4 mm de chuva.

Após a tragédia, o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, encaminhou a criação de um comitê de crise. Ele esteve no local com equipes da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), da Defesa Civil estadual, do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE) e com o prefeito de Capela, Júnior de Dr. Carlos Milton.