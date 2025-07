Intérprete de libras viraliza após traduzir música de Joelma e dançar com a cantora em show; assista

Quem assistiu à apresentação da cantora Joelma no Arraiá do Povo, em Aracaju (SE), em junho, não esperava ter a atenção roubada por uma pessoa que não fazia parte da banda, do time de dançarinos ou da equipe técnica, mas também deu um show. Trata-se do intérprete de Libras (a Língua de Sinais Brasileira) Adriano Ruan, de 32 anos.

Morador de Vitória, no Espírito Santo, Adriano trabalhou como tradutor simultâneo em shows de diversos artistas que passaram pelo festival, incluindo Murilo Huff, Bruno e Marrone, o cearense Felipe Amorim e Simaria. Mas a participação especial dele no show da "Rainha do Tacacá" foi o que o levou a viralizar recentemente nas redes sociais.

Em um vídeo compartilhado por ele no Instagram, Joelma se encanta com os movimentos do intérprete, que dança cheio de energia enquanto ainda realiza a tradução da música "Voando pro Pará".

Antes de iniciar a próxima canção, Joelma se aproxima de Adriano, pergunta o nome dele e pede aplausos da plateia. Os dois trocam sorrisos e se abraçam em seguida.

Energia do 'tacacá'

Adriano viu a oportunidade de dançar ao lado cantora como uma honra. "Foi uma emoção muito legal para mim, por já gostar da cantora. É a Joelma, né?, disse ele ao portal F5, da Folha de São Paulo.

O profissional detalha que a troca de intérpretes acontecia a cada quatro músicas, e ficou feliz quando foi selecionado para atuar no show da paraense.

"Ela ficou do meu lado. Foi difícil conter a emoção e, ao mesmo tempo, manter a atenção total para não errar nenhum sinal", compartilhou, na mesma entrevista. "O mais gratificante foi saber que os surdos que estavam ali também estavam sentindo a mesma vibração. Isso me dá mais motivação para continuar".

Muito mais do que a atenção aos sinais, o vitoriense acredita que o poder da tradução também está nos movimentos do corpo. "Eu não tenho a energia do Calypso, mas tenho que incorporar essa energia quando estou lá. Meu objetivo é fazer com que todos, ouvintes e surdos, sintam a mesma força do espetáculo", disse.

Além de intérprete de libras, Adriano é psicólogo e atende, além de ouvintes, membros da comunidade surda. Para ele, é importante que a língua de sinais seja melhor difundida entre os brasileiros, pois incentiva o respeito à diversidade.

"As pessoas estão falando mais sobre Libras, sobre a importância do intérprete, não só como algo estético, mas necessário. Tem uma comunidade surda que precisa receber essa mensagem com a mesma intensidade do show", finaliza.

Viralizar virou rotina

Essa não é a primeira vez que Adriano viraliza durante a tradução de shows de cantores. Em novembro de 2024, ele se tornou um dos grande assuntos nas redes sociais após traduzir com a energia lá em cima a música "São Paulo", de Anitta com The Weeknd, para a língua de sinais durante o festival Rock the Mountain, em Petrópolis, no Rio de Janeiro.

Na época, um registro do momento alcançou mais de um 1,6 milhão de visualizações e mais de mil comentários. Neles, pessoas que assistiram à apresentação comentaram como, na verdade, a estrela do show foi ele. "Você foi atração principal. Era difícil se concentrar quando você estava no palco", disse um perfil.