Joelma compartilha imagens de chá revelação da segunda neta: 'Seja bem-vinda'

Tem vovó coruja em dose dupla na área! Joelma compartilhou com os seguidores no Instagram, nesta segunda-feira (11), fotos do chá revelação da segunda neta, fruto do relacionamento entre Yago Matos, filho do meio da cantora, e Lorena Lopes.

“É menina! Que a nossa pequena Zahara venha cheia de saúde e amor! Meu time de futebol tá crescendo, e dessa vez vesti azul só pra testar se vinha o contrário… e não é que funcionou? Seja bem-vinda, minha neta!”, escreveu a paraense na legenda das imagens.

Veja também É Hit Cantor cearense de forró é preso suspeito de agredir companheira com faca e é expulso de banda Zoeira Após boatos, Globo confirma pedido de demissão de jornalista Bárbara Coelho É Hit Música 'Mãe Solteira', de J. Eskine e Fiuk, chega ao primeiro lugar do Spotify Brasil

Avó em dose dupla

Joelma ganhará dois netos de uma só vez. A caçula Yasmin Mendes, que tem um relacionamento com Neto Alcântara, baterista na banda da mãe, dará o primeiro neto à Joelma.

Yasmin e Neto oficializaram o romance em novembro de 2024, durante uma gravação do programa "Altas Horas", de Serginho Groisman. Na ocasião, Joelma abriu o coração e contou ao apresentador que aprova a relação dos dois.

Todos os familiares marcaram presença no chá revelação de Yago e Lorena. Os quatro futuros papais são todos discretos em relação à vida pessoal.

No chá revelação do filho de Yasmin e Neto, no começo de fevereiro, Joelma celebrou a gravidez da filha. “Hoje o coração transborda de alegria! Celebrando o chá revelação do meu primeiro netinho, cercada de amor, família e essa felicidade que só cresce! Que venham muitos mais para completar meu time de futebol”, escreveu a cantora na época.