A música "Mãe Solteira", com J. Eskine, DG, Batidão Stronda, MC Davi e MC G15, chegou ao topo das paradas do Spotify Brasil. Nas redes sociais, o sucesso foi comemorado pelo cantor Fiuk, que é um dos co-autores do hit.

Na plataforma de áudio, a faixa acumula 6,8 milhões de streams, enquanto o videoclipe já conta com mais de 2,5 milhões de visualizações.

O que fala a música 'Mãe Solteira'?

A música retrata o flerte entre uma mulher e o eu-lírico da canção. Ele busca conquistá-la, enquanto faz questionamentos sobre o antigo relacionamento dela. "Pra que tu foi meter um filho com aquele otário?", diz um dos versos.

"Ela pede bença, bença, ela pede bença pro papai / I love you, mãe solteira, que é gostosa demais", enfatiza o refrão.

Quem é J. Eskine?

Natural de Salvador, Jonathan Souza Santana começou na música pela cena do trap. Entre as primeiras composições estão as músicas "Faixada", em que cantou ao lado de Shook e B.I.G Carter, e "Minha Saída".

"Mãe Solteira" é a segunda música de J. Eskine a alcançar o topo da popularidade nas plataformas de música. A primeira foi "Resenha do Arrocha", considerada um dos grandes hits do Carnaval de 2025, que atualmente está na 2ª posição das mais ouvidas do Spotify.

