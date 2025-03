De férias nos Estados Unidos, Wesley Safadão compra carro de luxo; saiba valor

O cantor Wesley Safadão está de férias com a família em Orlando, nos Estados Unidos. No sábado (8), enquanto a esposa e a filha estavam fazendo compras em lojas de roupas, ele e o filho mais velho foram até uma revendedora de carros de luxo. No Instagram, o cearense revelou que adquiriu um Cadillac Sport Platinum Escalade.

O automóvel é orçado no valor de US$ 122 mil, equivalente a R$ 708 mil na cotação do dólar desta segunda-feira (10).

Veja os principais recursos do carro:

Legenda: Cadillac Sport Platinum Escalade 2025 Foto: Reprodução/Instagram

Sistema de áudio AKG Studio Reference Surround de 36 alto-falantes

Bancos dianteiros de couro Semi-Anilina completos com inserções perfuradas ou acolchoado Mondrian

Bancos aquecidos e ventilados com 16 posições, com função lombar e de massagem de 4 vias

Rodas de liga leve de 22" com 18 raios e pintura premium After Midnight e gravação a laser

Pacote Touring com assistência elétrica para abrir e fechar portas e suspensão pneumática

Sistema de entretenimento no banco traseiro com dois ecrãs de infoentretenimento independentes de 12,6" na diagonal

Visão noturna

Ainda em publicação no story do Instagram, Wesley Safadão escreveu: "Me mimei... Levar pro Brasil".

Tesla Cybertruck e caminhão na coleção

Em outubro do ano passado, o cantor cearense revelou a compra de um veículo Tesla Cybertruck. O carro da empresa de Elon Musk é avaliado por portais especializados com valor de R$ 1,5 milhão.

No Natal de 2023, Wesley Safadão compartilhou nas redes sociais o presente nada discreto que recebeu da esposa, Thyane Dantas. O artista foi presenteado com um caminhão avaliado em R$ 1 milhão, conforme reportado pelo jornal Extra.