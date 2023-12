Wesley Safadão ganha caminhão avaliado em R$ 1 mi de Thyane no Natal

O cantor Wesley Safadão compartilhou nas redes sociais o presente de Natal nada discreto que recebeu da esposa, Thyane Dantas. O artista foi presenteado com um caminhão avaliado em R$ 1 milhão, conforme reportado pelo jornal Extra.

"É lindo, viu. Meu presente de Natal", disse Safadão. O artista publicou um vídeo dirigindo o veículo. O cearense disse ainda que estava a caminho do município de Parambu, no Interior do Estado.

Wesley e a família aproveitaram o feriado de Natal no haras que o cantor tem em Aracoiaba. A festa também contou com a presença de amigos do artista, como DJ Ivis.

Safadão compartilhou em seus stories alguns momentos da celebração, que teve uma simulação da premiação Melhores do Ano com categorias adaptadas, como 'divórcio do ano', e 'briga do ano'.