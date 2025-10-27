Saiba quem é a trapezista baiana que morreu durante apresentação em Sergipe

A trapezista natural de Acajutiba - cidade a 180 km de Salvador - , Valdemirian Alves de Carvalho Marques, morreu após cair de uma altura de aproximadamente 10 metros. O acidente aconteceu durante uma apresentação em um circo no município de Cumbe, em Sergipe, na noite do último sábado (25).

Segundo informações do circo, após cair, a artista chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo dela foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e os familiares acompanharam a liberação do corpo na manhã de domingo (26).

Valdemiriam, conhecida como Mirinha Carvalho, tinha 28 anos, seis filhos e se autodenominava "aerialista". Ela trabalhava no Circo de Touros São Geraldo, realizando acrobacias aéreas em equipamentos como tecido acrobático.

O acidente provocou comoção entre o público e os moradores da cidade. Em nota, a Prefeitura de Cumbe lamentou a morte da artista e manifestou solidariedade à família e à equipe do circo. "Expressamos nossos mais sinceros sentimentos e rogamos a Deus que conforte o coração de todos os que sofrem com essa perda", afirma a nota.

O Circo São Geraldo também se manifestou publicamente: “Que a luz e a coragem dessa artista, que encantava o mundo entre voos e sorrisos, sigam inspirando todos que a amaram. Seu brilho permanecerá eterno no coração do circo e de quem a conheceu”, diz a nota do circo.