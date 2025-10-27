Touro ataca moradores em Juazeiro do Norte; veja vídeo

Um touro pulou a cancela e partiu em direção a moradores, carro e casa da área residencial de um sítio em Juazeiro do Norte, na Região do Cariri. O caso foi no último sábado (25). Ninguém ficou ferido.

Em vídeo gravado por uma testemunha, é possível ver um dos moradores em cima de um poste de energia para conseguir escapar do touro. O homem era Itallonovik de Souza, que estava chegando do trabalho quando o touro correu em direção à porta da casa dele. O animal ainda partiu pra cima do veículo da família, que ficou com retrovisor e vidro traseiro quebrados. A porta de vidro da casa também acabou danificada.

Ao Diário do Nordeste, Itallonovik contou que muitos touros ficam soltos no loteamento residencial e que esse não foi o primeiro ataque.

Veja também Ceará Veja o que abre e fecha no Dia do Servidor Público, antecipado para 27 de outubro Ceará Provas anteriores do Enem: onde baixar e como usá-las para uma revisão eficaz

Há alguns meses, segundo Itallonovik, uma idosa que fazia caminhada pela área foi atacada por um dos animais e teve a perna quebrada. De acordo com ele, o comportamento agressivo desses animais é recorrente, mas a comunidade não tinha ido em busca de medidas de mudança antes do acontecido de sábado.

Os animais são do dono do loteamento. "Os danos que ele causou aqui, ele vai arcar", afirmou Itallo. O touro responsável pelos ataques de sábado foi contido por um dos moradores.

*Estagiária supervisionada pela jornalista Mariana Lazari.