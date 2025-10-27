Influenciador conhecido como 'Rei do Fuá' é morto a tiros no Interior do Ceará

Um influenciador digital foi morto a tiros, na noite desse domingo (26), em Brejo Santo, na região do Cariri cearense. Gefferson William dos Santos, conhecido como "Rei do Fuá", foi abordado por um homem em uma motocicleta no momento em chegava em casa.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima estava de carro e foi alvejada pelo vidro lateral com pelo menos 17 disparos. O influenciador não resistiu e morreu no local.

Gefferson era conhecido nas redes sociais por publicar vídeos com críticas, incluindo comentários sobre a atuação de políticos. Ele acumulava quase 20 mil seguidores no Instagram.

Veja também Segurança Idoso de 71 anos é morto em ataque criminoso em Fortaleza Segurança Cadela é agredida na cabeça com facão em Crato, no Ceará

Investigação

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) estiveram no local para os primeiros levantamentos sobre o caso.

O Diário do Nordeste pediu mais informações à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), na manhã desta segunda-feira (27). Quando houver retorno, este texto será atualizado.