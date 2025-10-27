Diário do Nordeste
Influenciador conhecido como 'Rei do Fuá' é morto a tiros no Interior do Ceará

Vítima foi atingida com 17 tiros, em Brejo Santo.

Redação
(Atualizado às 10:22)
Segurança
Gefferson William dos Santos, conhecido como
Um influenciador digital foi morto a tiros, na noite desse domingo (26), em Brejo Santo, na região do Cariri cearense. Gefferson William dos Santos, conhecido como "Rei do Fuá", foi abordado por um homem em uma motocicleta no momento em chegava em casa.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima estava de carro e foi alvejada pelo vidro lateral com pelo menos 17 disparos. O influenciador não resistiu e morreu no local.  

Gefferson era conhecido nas redes sociais por publicar vídeos com críticas, incluindo comentários sobre a atuação de políticos. Ele acumulava quase 20 mil seguidores no Instagram.

Investigação

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) estiveram no local para os primeiros levantamentos sobre o caso. 

O Diário do Nordeste pediu mais informações à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), na manhã desta segunda-feira (27). Quando houver retorno, este texto será atualizado.

