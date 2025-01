Adab lança processo seletivo com 241 vagas de nível médio na Bahia; veja o edital do concurso

O governo do Estado da Bahia publicou edital para contratação temporária de 241 técnicos de nível médio para atuarem na Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab). Os detalhes sobre cronograma, requisitos, quadro de vagas por municípios e outros pontos foram publicadas no Diário Oficial do Estado da Bahia (DOE), no sábado (4).

As vagas ofertadas no Processo Seletivo Simplificado serão distribuídas por área de atuação e localidade, sendo 201 vagas para auxílio à fiscalização e 40 vagas para administração em Salvador e municípios do interior do estado.

>> Veja edital completo

O edital informa os seguintes valores de remuneração para os cargos ofertados:

Remuneração Total: R$ 2.806,56

Vencimento básico : R$ 1.425,52

: R$ 1.425,52 Gratificação da função: R$ 1.381,04 Benefícios adicionais: Auxílio refeição : R$ 20,00 por dia útil trabalhado.

: R$ 20,00 por dia útil trabalhado. Auxílio transporte: Disponível conforme a região e regulamentação local. Assistência médica: Opcional e disponível apenas para o titular, mediante contribuição mensal conforme a faixa de renda salarial.

Além disso, a carga horária semanal para os cargos é de 40 horas.

Inscrições

Os interessados em participar do processo seletivo só poderão se inscrever pela internet, por meio do site selecao.ba.gov.br, de 15 a 28 de janeiro de 2025.

Conforme consta na publicação, a seleção dos candidatos será constituída de uma única etapa, com avaliação curricular, de caráter classificatório e eliminatório.

O percentual de 30% do total das vagas será reservado aos candidatos que se autodeclararem negros (pretos/pardos). O concurso também prevê um percentual de 5% do número de vagas para candidatos com deficiência, de acordo com a legislação vigente.