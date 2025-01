Trindade x Ceará na Copinha 2025: veja horário e onde assistir

Trindade e Ceará entram em campo nesta quarta-feira (8), às 15h (horário de Brasília), no estádio Conde Rodolfo Crespi (Rua Javari), em São Paulo (SP), para disputar a segunda rodada do Grupo 31 da Copinha 2025, a Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O Ceará ocupa a primeira posição do grupo, com três pontos conquistados em uma rodada, tendo vencido a Portuguesa Santista por 2 a 1 na primeira rodada. O Trindade está em quarto, com zero pontos, tendo perdido por 1 a 0 para o Juventus-SP na primeira rodada.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: Sportv.

TRINDADE X CEARÁ | FICHA TÉCNICA