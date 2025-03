Fluminense x Flamengo: horário, onde assistir, palpites e escalações

Fluminense e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 21h30 (horário de Brasília), pelo jogo de ida da grande final do Campeonato Carioca. A partida será no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Considerando todos os formatos do Campeonato Carioca, o Fluminense foi campeão e o Flamengo foi vice em 14 vezes (1919, 1924, 1936, 1937, 1938, 1940, 1941, 1969, 1973, 1983, 1984, 1995, 2022 e 2023). Pelo lado lado rubro negro, isso ocorreu também em 14 vezes (1915, 1920, 1925, 1927, 1943, 1953, 1963, 1972, 1979, 1991, 2011, 2017, 2020 e 2021).

O time de Mano Menezes chega para decisão confiante após superar a equipe do Volta Redonda por 4x0 no agregado, estando invicto há nove jogos. O Flamengo, por sua vez, vive boa fase e, inclusive, vem de 11 jogos sem perder.

Filipe Luís, treinador do Fla, tem como desafio essa final. Desde que assumiu o time, o técnico não ganhou do Flu nenhuma vez, até o momento.

No último FlaFlu, - apelido do clássico - válido pela 9a rodada do Carioca, as equipes empataram em 0x0 .

Onde assistir

TV Verdes Mares, Sportv e Premiere, Band e GOAT.

Palpites

inter@

Prováveis Escalações

Fluminense

Fábio; Guga (Samuel Xavier), Thiago Silva, Ignácio (Freytes), Gabriel Fuentes; Otávio, Martinelli, Arias, Serna, Canobbio e Cano.

Flamengo

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira (Danilo), Alex Sandro; Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta, Gerson; Luiz Araújo e Plata.