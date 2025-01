Fortaleza encaminha permanência de zagueiro chileno Kuscevic, do Coritiba

O Fortaleza avançou na permanência do zagueiro chileno Kuscevic, do Coritiba. O Diário do Nordeste apurou que o clube acertou todas as condições com o atleta para firmar um novo contrato, restando detalhes burocráticos com o Coritiba para o acerto da contratação.

Com 28 anos, o defensor chegou ao Pici em fevereiro de 2024 com vínculo de empréstimo e opção de compra. No período, esteve em campo em 43 jogos, com três gols marcados pelo time cearense.

Legenda: Kuscevic chegou ao Fortaleza no início de 2024, vindo do Coritiba Foto: Kid Junior/SVM

O desempenho agradou ao técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, que o manteve como titular na sequência da temporada. O rendimento também gerou convocações para a seleção do Chile, onde disputou as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026 e também a Copa América.

Além do Fortaleza, Kuscevic também tinha novas propostas do mercado, como o Grêmio, que demonstrou interesse. Com o acerto, a diretoria tricolor consegue a manutenção dos zagueiros que estiveram no grupo principal em 2024, como os argentinos Cardona e Emanuel Brítez, além de Titi.

TOTAL DE ESTRANGEIROS

Com Kuscevic, o Fortaleza passaria a ter 11 estrangeiros, o que não descarta uma saída para equilibrar a quantidade do plantel. Segundo o regulamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), cada clube só pode relacionar nove gringos por jogo em torneios gerenciados pela entidade. Hoje, o Fortaleza tem oito argentinos, um venezuelano e um colombiano - com acréscimo do chileno.

Atualmente, os nomes são dos zagueiros Brítez e Cardona, do lateral-esquerdo Eros Mancuso, dos volantes Pol Fernandéz e Martínez, do meia Pochettino e dos atacantes Lucero e Machuca, todos da Argentina, além do meia Kervin Andrade, da Venezuela, e do atacante Dylan Borrero, da Colômbia.