Grêmio demonstra interesse em Kuscevic, após pedido de novo treinador

O empréstimo do zagueiro Kuscevic ao Fortaleza termina nesta terça-feira, e o clube terá que negociar a permanência dele com o Coritiba. O Leão tem opção de compra até esta terça-feira (31). Depois disso, o jogador ficará livre no mercado e já despertou interesse do Grêmio. De acordo com o portal GZH, o técnico do time gaúcho, indicou jogador.

Trunfo do Leão

Um dos trunfos do Leão para manter o zagueiro chileno é o interesse do time paranaense em Bruno Melo, jogador do Tricolor de Aço.

Os clubes debatem uma negociação envolvendo os dois jogadores para que um acordo seja fechado.

Na temporada

Em 2024, o jogador disputou 43 partidas e marcou três gols. Ele disputou a Copa Sul-Americana, o Brasileirão, a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste e o Cearense. Além disso, também entrou em campo pela Seleção do Chile em três jogos.