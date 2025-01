Ceará faz proposta por centroavante Francisco Fydriszewski, diz jornalista

O Ceará apresentou proposta pelo atacante argentino Francisco Fydriszewski, que estava no San Lorenzo, da Argentina. O jogador de 31 anos, também conhecido como 'Polaco', está livre no mercado e pode ser a reposição para a saída de Saulo Mineiro, negociado para o futebol chinês.

Além do Vovô, o Athletico-PR também teria interesse em contratar o jogador. O Furacão está na Série B, enquanto o Vovô na Série A. As informações são do jornalista argentino Uriel Iugt, especialista em mercado sul-americano. Uriel também informou que a Universidad de Chile está interessada no argentino.

🚨Francisco Fydriszewski tiene ofertas en mesa de #Ceará y #AthleticoPR.



↪️ El delantero se encuentra libre y sigue escuchando ofertas para definir su futuro. La #UdeChile vuelve a la carga por el delantero. pic.twitter.com/yeg2ejGZrV — Uriel Iugt (@urieliugt) January 6, 2025

Francisco Fydriszewski começou a carreira no Newell's Old Boys, passando por Villa Dálmine e Argentinos Juniors, também da Argentina.

Melhor momento

Mas as melhores temporadas ele foram jogando no Equador, principalmente no Barcelona, maior clube do país. Antes de chegar aos Canarios, atuou na LDU pelo Portoviejo em 2020, com 13 gols em 28 jogos. Em 2021 e 2022, já no Aucas, fez 15 gols em 58 jogos.

E finalmente, em 2023 e 2024, fez 25 gols em 51 jogos pelo Barcelona de Guayaquil.

Fydriszewski voltou ao seu país natal para jogar no San Lorenzo, mas só fez 2 jogos e não marcou nenhum gol.