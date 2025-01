Com excesso de estrangeiros, Fortaleza não faz proposta por Mastriani, do Athletico-PR

O Fortaleza não enviou proposta para a contratação do atacante uruguaio Gonzalo Mastriani, do Athletico-PR. Apesar das especulações, o Diário do Nordeste apurou que o clube não firmou oferta pois já excedeu o limite de estrangeiros no elenco comandado pelo argentino Juan Pablo Vojvoda.

Segundo o regulamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), cada clube só pode relacionar até nove gringos por partida em competições gerenciados pela entidade. Hoje, o Fortaleza já possui 10, sendo oito argentinos, um venezuelano e um colombiano, número que ultrapassa o permitido.

Atualmente, os nomes são dos zagueiros Brítez e Cardona, do lateral-esquerdo Eros Mancuso, dos volantes Pol Fernandéz e Martínez, do meia Pochettino e dos atacantes Lucero e Machuca, todos da Argentina, além do meia Kervin Andrade, da Venezuela, e do atacante Dylan Borrero, da Colômbia.

Além disso, o clube trabalha para a permanência do zagueiro chileno Kuscevic, do Coritiba. O defensor esteve emprestado ao Leão em 2024 e há o interesse na renovação.

Deste modo, apesar de Mastriani ser bem avaliado internamente pelo departamento de futebol do Fortaleza, essa condição seria um impeditivo para uma eventual negociação. Na segunda-feira (6), inclusive, o time cearense acertou a saída do lateral-direito Dudu para o Athletico-PR em definitivo.

Números de Mastriani

Com 31 anos, Gonzalo Mastriani atuou em 47 jogos na última temporada pelo Athletico-PR, com 16 gols e cinco assistências. O Furacão o contratou em janeiro de 2024 junto ao América-MG por US$ 2 milhões (aproximadamente R$ 9,8 milhões na cotação da época). O vínculo do atleta é até o fim de 2026.

Revelado pelo CA Cerro, do Uruguai, Mastriani acumula passagens por Crotone-ITA, Gorica-ESL, Olhanense-POR, Rentistas-URU, Tampico Madero-MEX, Sud América-URU, Boston River-URU, além de Guayaquil Ciy e Barcelona SC, ambos do Equador. A chegada ao Brasil foi durante 2022.