Fortaleza acerta saída de lateral-direito Dudu ao Athletico-PR

O Fortaleza acertou a saída do lateral-direito Dudu para o Athletico-PR. O Diário do Nordeste apurou que o acordo é em definitivo, com o clube cearense negociando uma compensação financeira no acordo.

A chegada ao time cearense ocorreu em 2023, com investimento de R$ 3,5 milhões por 75% dos direitos econômicos junto ao Atlético-GO. No período, no entanto, o defensor de 27 anos não conseguiu se estabelecer sob o comando do argentino Juan Pablo Vojvoda e perdeu mais espaço.

Na última temporada, inclusive, foi emprestado ao Criciúma para a disputa da Série A, onde somou 15 jogos e uma assistência. Pelo Leão, ao todo, foram 37 partidas, com um gol e uma assistência, participando dos títulos do Campeonato Cearense (2023) e também da Copa do Nordeste (2024).

O vínculo era até o fim de 2025. Para a posição, o Fortaleza tem Tinga e Eros Mancuso à disposição no atual elenco.