Fortaleza acerta empréstimo do lateral-direito Dudu ao Criciúma; veja detalhes

O lateral-direito Dudu não permanecerá no Fortaleza no restante da temporada 2024. O Diário do Nordeste apurou que o Tricolor do Pici irá emprestar o jogador de 27 anos ao Criciúma, que também disputa a Série A do Brasileirão 2024.

O modelo do negócio definido entre Fortaleza e Criciúma é de um empréstimo simples (ou seja, sem opção de compra) até o final do ano. O contrato de Dudu com o Fortaleza vai até 31 de dezembro de 2025.

Legenda: Fortaleza durante jogo da Copa do Nordeste 2024 Foto: Kid Júnior/SVM

Com pouco espaço no Fortaleza, Dudu disputou apenas 13 partidas pelo Leão na temporada 2024. Com a chegada do argentino Eros Mancuso, a concorrência na lateral-direita ficou ainda maior e a tendência era que Dudu tivesse menos oportunidades.

Dudu foi contratado pelo Fortaleza no início da temporada 2023. O time cearense o comprou 75% dos direitos do atleta junto ao Atlético-GO por R$ 3,5 milhões. Ao longo de toda a sua passagem pelo Pici, Dudu somou 37 partidas, um gol e três assistências.