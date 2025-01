Ceará realiza atividades com bola em início de pré-temporada no CT de Porangabuçu

O Ceará segue a preparação para a temporada de 2025. Sob comando do técnico Léo Condé, nesta terça-feira (7), o grupo realizou avaliação no setor de nutrição do clube e participou de atividades em campo no CT de Porangabuçu.

Os atletas participaram de trabalhos com bola divididos em dois grupos. O foco foi em movimentação e enfrentamento. Depois, em campo reduzido. O departamento de nutrição também realiz

“Fazemos a anamnese com os atletas, inclusive com os atletas mais novos. Com os novatos, isso serve para podermos conhecer seus hábitos alimentares e que tipo de suplementação foram usadas nos clubes anteriores”, explica a nutricionista do clube Camila Mazetto.

“As avaliações que fazemos consideram os níveis de composição corporal e, neste ano, estamos implementando a certificação internacional: o protocolo ISAK, sendo uma avaliação mais detalhada que nos mostra muito mais sobre os dados de massa muscular e massa óssea, por exemplo”, completa.

Esse tipo de avaliação determina a aptidão de cada atleta durante a temporada. Após esse processo, o elenco vai passar por acompanhamento diário. Isso ocorre para que os níveis de suplementação e de alimentação de cada atleta sejam observados.

O Alvinegro estreia oficialmente na temporada diante do Tirol, pelo Campeonato Cearense. As equipes se enfrentam no dia 18 de janeiro, a partir das 16h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas.